Belge savcılığa 12 gün önce gelmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” olduğu ileri sürülen belge ve ihbar mektubunun 12 gün önce posta yoluyla kendilerine ulaştığını söyledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, basın mensuplarının 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesine ilişkin soruları cevapladı. Çolakkadı, 12 gün önce Ankara'dan posta yoluyla kendilerine bu belgenin yollandığını belirterek, imzasız bir kişi itarafından gönderilen belgenin zabıt tutulduktan sonra Adli Tıp'a gönderildiğini söyledi.Belgenin bekletildiği yönünde basında yer alan haberleri yalanlayan Çolakkadı, "Belge bekletilmeden işleme konulmuştur" dedi.



Askeri savcı istemişti



Daha önce iddialar üzerine yapılan belge soruşturmasında takipsizlik kararı veren Genelkurmay Askeri Savcılığı, ıslak imzalı belgeyi, Cumhuriyet Savcılığı'ndan istemişti.



Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatıyla Albay Dursun Çiçek hakkında soruşturma yapan Askeri Savcılılık, daha önce aslı olmadığı için takipsizlik kararı verdiği belgeyi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmen istedi. İrtica ile Mücadele Eylem Planı olarak nitelendirilen ve Albay Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu belirtilen belgeyi yazılı olarak talep eden Askeri Savcılık, belgenin orjinal olup olmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi, Jandarma Kriminal Laboratuvarları ve Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesini de istemişti.

