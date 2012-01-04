'Beleşbahçe' polis zoruyla boşaltılacak

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Dolmabahçe Sarayı’nın yanındaki otopark ve çay bahçesi olarak kullanılan 4 bin metrekarelik alanı aylık 2 bin 500 liraya işleten özel şirketin sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erdi.Ancak bahçe ve otoparkı işleten işletmecinin devre yanaşmaması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beşiktaş Kaymakamlığı’na başvurarak polis zoruyla boşaltılmasını istedi.Radikal'in haberine göre Boğaz’ın en güzel noktalarından birindeki 4 bin metrekarelik ‘Beleşbahçe’nin aylık 2 bin 500 liraya işletildiği ortaya çıkmıştı.‘Beleşbahçe’ye Vakıflar Genel Müdürlüğü el koyarak Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na 7 kat artışla 17 bin 500 lira aylık kira ile devretmişti.Devir işlemlerinin tamamlanması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve işletmeci Kemal Ateş Gıda Turizm Petrol Gaz Ltd. Şti. arasında imzalanan kira sözleşmesi bitince çıkması gerekiyordu. Ancak kira süresi 31 Aralık 2011’de dolan işletmeci, ‘Beleşbahçe’yi boşaltmadı.Bahçe ve otoparkın boşaltılmasının ardından işletme hakkı Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na geçecek.