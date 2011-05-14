Beleşbahçe

T24- Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki çay bahçesinin aylık çay geliri 250 bin lirayı bulurken Vakıflar'a ödediği kiranın 2 bin 515 lira olduğu ortaya çıktı.

Ömer Erbil'in Radikal gazetesinde yayımlanan 814 Mayaıs 2011) haberi şöyle:

Dolmabahçe Sarayı’nın hemen yanında siyasetçiler dahil pek çok ünlü ismin Boğaz manzarasına karşı çay yudumladığı Dolmabahçe Çay Bahçesi, sadece manzarasıyla değil geliri ve kirasıyla da dudak uçuklatıyor! İçinde 400 araçlık bir otopark da bulunduran tesis, sadece aylık yaklaşık 250 bin lira çay geliriyle hemen yanındaki Dolmabahçe Sarayı’nı geride bırakıyor. Toplam 4 bin metrekarelik bu tesis için arazinin sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aldığı kira ise aylık 2 bin 515 lira.

Özal döneminden beri

Ömer Avni Mahallesi Meclisi Mebusan Sokağı 1 ada 9 parselde yer alan Dolmabahçe Camii ve arsa Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı’na kayıtlı. İçinde otopark ve çay bahçesi olan arazi, Turgut Özal’ın başbakanlığının ilk yıllarında işletmeye açıldı. Tinerci ve sarhoşlardan kurtarmak düşüncesiyle çay bahçesi olarak düşünülen arazi o tarihten bu yana da Kemal Ateş tarafından işletiliyor. Gece çalışan gazetecilerin de uğrak mekânı olan çay bahçesi ile ilgili Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne yapılan şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Şikâyetlerin nedeni bu değerli yer için ödenen komik ötesi kira bedeli. Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Beyoğlu Kiralama Şube Müdürü Erdal Öztürk, bir dilekçeye 11 Mart 2011’de şu cevabı vermiş: “Dolmabahçe Camii duvarının meydan kısmındaki arsa üzerinde bulunan taşınmaz 2011 yılı için aylık 2.515,00 TL bedelle açık otopark ve çay bahçesi olarak Kemal Ateş Gıda Turizm Petrol Gaz Ltd. Şti. kirasında bulunmaktadır.”

Kemal Ateş, pek çok gazetecinin tanıdığı bir isim. Özellikle gece çalışan gazetecilerin toplandığı çay bahçesinde hoş sohbetiyle tanınıyor. Sağlık sorunlarından dolayı çay bahçesi halen kardeşi Turgut Ateş tarafından işletiliyor.

İşletme geçen günlerde Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından üç aylık çay satışının yüzde 10’unu sel mağdurlarına göndereceğini açıkladı. Kendi açıklamalarına göre üç ayda çay gelirlerinin yüzde 10’u 75 bin lira tuttu ve bu para çay bahçesinde yapılan bir törenle Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali’ye teslim edildi.

Bu hesaba göre tesisin üç aylık çay geliri 750 bin lira, aylık çay geliri ise 250 bin lirayı buluyor. Ayrıca 3 liralık çayın yanı sıra tost, meşrubat gibi diğer ürünlerin de satıldığı ve 400 araçlık otoparkı düşünüldüğünde ortaya inanılmaz bir gelir çıkıyor.

Çay bahçesinin bu toplam geliri, yanındaki Dolmabahçe Sarayı’nı bile gölgede bırakıyor. Sarayı ziyaret edenlerden bir ayda toplanan para 500 bin lira. Saray yetkilileri de ‘para basan’ bu işletmenin aylık kirası karşısında şaşkın durumda.

Vakıflar’dan yanıt yok

Peki nasıl oluyor da böyle bir yeri Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 2 bin 500 liraya kiralıyor, bunun yanıtı yok. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yönelttiğimiz “Kiralama yapılırken bölgedeki rayiç bedeller göz önüne alındı mı? Arazi kaç yıllığına kiralandı ve en son kira artışı ne zaman yapıldı?” sorularımıza yanıt vermedi.

‘Yazıktır, en az 30 bin lira eder’

Dolmabahçe Sarayı’nın yanında muhteşem manzaralı bir yerin kirası ne kadar olur? Beşiktaş ilçesinde emlak işi yapan Tamer Emlak’ın sahibi Murat Tamer’e göre eşsiz konumdaki bu çay bahçesi çok değerli: “Burası İstanbul’un değil Türkiye’nin göbeği. Boğaz’a nazır böyle başka bir arazi yok. Yıllardır düşünürüm, devlet buradan ne kadar kira alıyor diye. 2 bin 500 lira hakikaten komik bir rakam. Bu, işgal demektir. Vakıf arazisi olduğu için en düşük 12 - 15 bin lira olması gerekir. Özel mülk olsa aylık 30 bin liradan aşağıya kiraya verilmez. Yazık diyorum.”

Valide Sultan: Hayır dışında kullanılmasın

1809 yılında doğduğu söylenen Bezmi Âlem Valide Sultan, küçük yaşta cariye olarak Osmanlı Sarayı’na girdi. 1822 yılında Sultan II. Mahmud’un eşi oldu. Oğlu I. Abdülmecid’in 1839 yılında padişah olmasıyla Valide Sultan payesi aldı. Abdülmecid’in 16 yaşında padişah olması nedeniyle oğluna devlet işlerinde yardımcı oldu. 30 Haziran 1853’te öldü.

Valide Sultan adına kurulan vakfa ait bugün 66 adet menkul ve gayrimenkul bulunuyor Bunların içinde Vakıf Gureba Hastanesi ile Bezmi Âlem Valide Sultan Camii en önemliler arasında yer alıyor.



Bezmi Âlem Valide Sultan Vakfiye’sinde şu sözler ibret verici:

‘’Hayır maksadıyla sağladığım evkafım ahiret gününe kadar şartlarıyla icra edilsin. Bu şartlar Sultan Abdülmecid devrinden sonra da devam etsin. Kim hayır dışında kullanır ve şartları değiştirirse vebali değiştirenin üzerinedir. Dünya ve ahirette cezaya müstahak olsun.’’