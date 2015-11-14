Belek artık 'insansız' bölge

Antalya'da pazar günü resmen başlayacak G-20 Liderler Zirvesi öncesi Belek tamamen insansız ve araçsız bölge haline getirildi. Bölgeye diş macunu dahi sıkılarak kontrol edildikten sonra alınırken kırmızı bölge olarak işaretlenen Belek'te kimsenin münferit hareketine izin verilmiyor.

DHA’nın haberine göre, Antalya'da toplanacak G-20 Liderler Zirvesi için Belek'te güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanmaya başladı.

Zirve için kente gelenlerin zirvenin yapılacağı Belek'e ulaşması için geçmesi gereken en az üç güvenlik noktası bulunuyor. İlk olarak havalimanında aranan konuklar ve zirveyi takip edecek 3 bin 400'e yakın basın mensubu Dış Hatlar Terminali'nden kalkan düzenli kalkan servislerle Belek'e ulaşabiliyor. Ancak bu servisler G-20 delegasyonuyla aynı yolu kullanamıyor. Gazeteciler, otel personeli ve tedarikçiler, ikinci bir yolla Belek İleribaşı mevkiinde oluşturulan güvenlik noktasına geliyor.

Kameralarla takip edilen bu güvenlik noktasında zirve için otellere mal getiren tedarikçiler önce kimlik kontrolünden geçiyor, sonrasında bomba uzmanı köpeklerin de katıldığı detaylı bir aramadan geçiriliyor. Ancak bu noktadan sonra otellere yiyecek ve içecek taşıyan kamyonlar Belek'in kırmızı bölge olarak işaretlenen alanına alınıyor.

Gazeteciler ve otel personeli ise bu noktada ikinci bir aramadan geçiriliyor. Aramalarda x-ray cihazları kullanılıyor. G-20'ye ilişkin düzenlenmiş kimliği olmayan kimsenin bölgeye yaklaşması dahi yasaklanırken burada ikinci bir kimlikle G-20 kimliği eşleştirmesi yapılıyor.

Zirve boyunca Belek'te kalacaklar içinse arama daha uzun sürüyor. Valizler tek tek aranırken diş macunu dahi sıkılarak kontrol ediliyor. Belek'te parfüm gibi maddelerin ise ancak uçaklarda izin verildiği miktarda sokulmasına izin veriliyor.

Gazeteciler ise beraberindeki dizüstü bilgisayar, fotoğraf makineleri ve kameralarını ikinci arama noktasında bir kez de polisin önünde çalıştırarak güvenlik açısından bir sıkıntı olmadığını ispat etmek zorunda.