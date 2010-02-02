Belediyeye polis baskını

T24- Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün geçen hafta Sincan'da faaliyet gösteren çeteye yönelik operasyonu kapsamında, iki belediye başkan yardımcısı ve üç zabıta görevlisinin de arasında yer aldığı yedi kişi daha gözaltına alındı.





Ankara Emniyet Müdürlüğünün, Sincan'da geçen hafta Ramazan Ç.'nin liderliğini yaptığı savunulan organize suç grubuna yönelik operasyonu kapsamında dün gece gözaltına alınan yedi kişi, Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Gözaltına alınanlar arasında Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı iki kişi ile üç zabıta görevlisinin bulunduğu kaydedildi.



Ramazan K.'nin ''adamı olduğu'' öne sürülen bir kişinin, Etimesgut'ta ruhsatı bulunmayan bir kahvehanenin çalışmasına izin vererek, görevi kötüye kullandığı iddia edildi.



Polis ekipleri, geçen hafta bir istihbarat üzerine, Sincan'da ''çıkar amaçlı suç örgütü kurarak kumar oynattıkları kişilerden zorla para tahsil ettikleri'' iddia edilen 22 kişi ile aynı operasyon sırasında, bu kişilere silah temin ettikleri ileri sürülen 43 kişiyi gözaltına almıştı.

