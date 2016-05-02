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Belediyeye kızan Iğdırlı vatandaş, arsasından geçen yolu duvar örerek kapattı

Emin Argıç, hakkını alana kadar belediyeye yol izni vermeyeceğini söyledi

02 Mayıs 2016 14:16

Iğdır'da yaptırdığı 5 katlı apartmanına ruhsat alamayan Emin Argıç, belediyeye tepkisini göstermek için hibe ettiği arsasından geçen karayoluna duvar örerek yolu ikiye böldü. Tepkili vatandaş, belediyeye yol izni vermeyeceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı muhabirine konuşan Emin Argıç,  "Merkez Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta 414 metrekare bir arsam vardı. Belediyeden sözlü izin alarak bunun 239 metrekaresine 2010 yılında 5 katlı apartman yaptım. 212 metrekaresini de belediyeye yol olarak hibe ettim. Belediye bana ruhsat vermeyince, kaçak inşaat yapmaktan 5 yıl hapis cezası aldım. Cezam ertelendi. Ben de hibe ettiğim yola duvar çekip arsama kattım. Hakkımı arayacağım." dedi.

Yolda bir aracın güçlükle geçebileceği yer kaldığını gören belediye yetkilileri ise Argıç'tan duvar yapımının durdurulmasını istedi. Belediye yetkilileri konuyu araştırdıklarını belirterek, "Arsa hisseli olduğu için bazı problemler vardı. Bu nedenle ruhsat verilmiyordu. Durumu yeniden detaylı inceleyeceğiz" diye konuştu.

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