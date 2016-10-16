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Belediyeye kayyım olarak atanan muhtar öldürüldü

Emniyet müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı

16 Ekim 2016 16:30

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) İçişleri Bakanlığı tarafından Erciş Belediyesi Meclis Üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Doğu, evinin önünde yüzü maskeli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Doğu, olay yerinde hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

674 sayılı KHK'nın ilgili maddesi ne diyor?

"Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak"

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KayyımbelediyeErciş

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