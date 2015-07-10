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Belediyeye ait yol süpürme aracına düşen çocuk hayatını kaybetti

Mahallelinin tepkisinden korkan sürücü, çocuk cesedi olan aracı Makina İkmal Müdürlüğü’ne bırakarak, olay yerinden kaçtı

10 Temmuz 2015 16:06

Mersin'de belediyeye ait yol süpürme aracının üzerine çıkan 6 yaşındaki çocuk, aracın içerisine düşerek feci şekilde can verdi. Olayı sonradan fark eden araç sürücüsü, mahallelinin tepkisinden korkarak içerisindeki çocuk cesedi ile birlikte getirdiği aracı, Makina İkmal Müdürlüğü'nde bırakarak kaçtı.

İHA’nın haberine göre; Mersin’in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Ö. (38) yönetimindeki 33 SP 022 plakalı Akdeniz Belediyesi'ne ait yol süpürme aracı, mahallede temizlik yaptığı sırada, sokaktaki çocuklar da aracına üzerine çıkarak oyun oynamaya başladı. Bu sırada çocuklardan 6 yaşındaki İsa Çağlı, dengesini kaybederek yol temizliği yapan süpürme aracının ön tarafına düştü.

Düşen çocuk, vakum etkisi ile aracın haznesine çekilerek içerisinde ve yan tarafında bulunan döner tel fırça darbeleri ile hayatını kaybetti. Aracın gürültüsü nedeniyle olayı fark edemeyen sürücü, yol süpürme çalışmalarına devam ettiği sırada, mahalleden bir kaç kişi önünü kesip, çocuklardan birinin kayıp olduğunu, aracın altında olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine kalabalığın tepkisinden korkan sürücü, aracı, içerisindeki çocuk cesedi ile birlikte Akdeniz Belediyesi'ne ait Makina İkmal Müdürlüğü'ne götürdü. Aracın üst kapağını açan sürücü, içerisindeki çocuk cesedi ile karşılaşınca şoka girdi. Durumu amirine bildiren araç sürücüsü İbrahim Ö., korkudan hemen oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu belediyeye ait yol süpürme aracında inceleme yaptı.

İncelemenin ardından İsa Çağlı'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada korkudan kaçan sürücü İbrahim Ö. ise, kendisine telefonla ulaşan polis ekiplerinin iknası ile Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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