Belediyesine rakip olup ihaleyi kazanan AKP'li meclis üyesi disipline sevk edilecek

AKP'li Yozgat Belediyesi, eski hastane arazisini yeşil alan yapmak için satın almak istedi. Ancak ihaleyi arsaya yeni bina inşa etmek isteyen AKP'li belediye meclis üyesi kazandı. AKP'li Celal Köse, Meclis üyesinin ihaleye katılmasının hukuken uygun olduğunu ancak belediyeye rakip olmasının usule ve vicdana uygun olmadığını belirterek, "Onlara çağrımız bu işten çekilmeleridir. Bu bir emir değil, tavsiyedir. Burası şehir imar planında yeşil alan olarak ayrılmış bir yer" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Yozgat'ta özel mülk olan ve Halk Bankası'nın mülkiyetine geçen Şifa Hastanesi binası ihaleyle satışa çıktı. Ancak ihale sonucu AKP içinde tartışmalara neden oldu. AKP'li Yozgat Belediyesi, hastane arazisini yeşil alana çevirmek için satın almak istedi. AKP'li Yozgat Belediye Meclis Üyesi Alparslan Akyüz ve ailesi de aynı yere yeni bina yapmak için ihaleye katıldı.

İhaleyi kazanan Akyüz ve ailesi oldu. Yozgat Belediye Başkanı AKP'li Celal Köse, ricasına rağmen ihaleye giren ve kazanan meclis üyesine tepki gösterdi.

Alparslan Akyüz'ün, il teşkilatı tarafından disipline sevk edileceğini söyleyen AKP'li Celal Köse, ihale süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Hukuken uygun ancak usule ve vicdana uygun değil"

"Belediye meclisimiz ve encümen üyelerimiz ile defaten görüşmemize rağmen belediye meclis üyesi bir arkadaşımız da burayla ilgili tasarrufta bulundu. Belediyemize rakip oldu. Belediyemiz belli bir müddet, 10 milyon 500 bin TL'ye kadar artırdı. 11 milyon 500 lira veren belediye meclis üyesi olan o arkadaş veya ailesi satın aldı.

Meclis üyesinin ihaleye katılması hukuken uygun. Ancak belediyeye rakip olması usule ve vicdana uygun değil. Onlara çağrımız bu işten çekilmeleridir. Bu bir emir değil, tavsiyedir. Burası şehir imar planında yeşil alan olarak ayrılmış bir yer.

Biz de burada durduğumuz sürece orası park alanından çıkarılmayacaktır."

Disipline sevk edilecek

AKP'li Başkan Köse, belediyeye rakip olup hastane arazisini alan AKP'li meclis üyesi Akyüz'ün disipline sevk edileceğini söyledi.

Belediyeye rakip olup ihaleyi kazanan AKP'li üye disipline sevk edilecek: