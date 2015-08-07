Belediyenin yüzme dersi verdiği havuza gelen 12 çocuk klor gazından zehirlendi

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde, yüzme eğitimi verilen belediyeye ait kapalı havuza giden 12 çocuk, klor gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, 6-12 yaş grubu çocuklar, havuza girmeye hazırlandıkları esnada rahatsızlandı. Boğaz yanması şikayeti baş gösteren çocuklar, eğitmenleri tarafından dışarı çıkarıldı. Zehirlenme belirtileri üzerine 12 çocuk, olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Çocuk Acil Servis’e gelen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, çocukların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Gül, havalandırma sistemindeki bir arıza nedeniyle klor gazı kaçağının meydana geldiği açıkladı. Kaçağın fark edilmesiyle çocukların hastaneye getirildiğini söyleyen Gül, “Havuza girmeden önce boğaz yanması ile fark etmişler. Çocuklar hastaneye getirildi. Burada doktorlar ve görevliler yakından ilgileniyor. Çocuklarımızın sağlık durumu iyi.” dedi.

Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ise klor gazının hem solunum, hem de cilde temas yoluyla vücuda etki edebildiğini açıkladı. Çocukların solunan havadan etkilendiklerini ifade eden Zehir, şunları söyledi: “Çocuklarımızın sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlı gözetim altında tutuyoruz. Toplam 12 çocuk burada. 4 tanesi yatarak, diğerleri ise ayakta tedavi görüyor.”

Yüzme havuzunda klor gazı kaçağının nasıl meydana geldiği araştırılıyor.