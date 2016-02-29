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Dünya

Belediyenin yaptırdığı resmi temizlikçiler yanlışlıkla sildi!

Sanatçı Christian Guemy, resmin silinmesine şaşırmadığını söyledi

29 Şubat 2016 01:20

Fransa’nın Reims kentinde belediyenin ünlü sokak sanatçısı C215’e yaptırttığı resim, grafitileri kaldırmakla görevli ekip tarafından yanlışlıkla silindi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, C215, çalışmasında duvar dibinde surat asarak oturan bir çocuğu resmetmişti.

Belediye yetkililerinin grafiti silme bölümüne duvar resminin kaldırılmaması gerektiği konusunda bilgi vermediği belirtildi.

Asıl adı Christian Guemy olan C215, AFP ajansına eserinin kendisine sipariş veren belediye tarafından kaldırılmasına şaşırmadığını, belediye meclisinin kendisinden özür dilediğini söyledi.

Sanatçın gelecek ay yeniden kente giderek çizimler yapacağı belirtildi.

Belediyenin temizlik birimini bu kez önceden bilgilendireceği açıklandı.

Sanatçının resmi şöyle:

 

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