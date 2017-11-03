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Belediyenin su dolum istasyonunu soyan 5 şüpheli, yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU Belediye'sine ait su dolum istasyonunu levye ile açarak içinde bulunan 5 bin TL’yi aldıktan sonra kaçarken yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

03 Kasım 2017 21:42

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU Belediye\'sine ait su dolum istasyonunu levye ile açarak içinde bulunan 5 bin TL’yi aldıktan sonra kaçarken yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi’ndeki belediyeye ait su dolum istasyonunda meydana geldi. Levye ile evlere kartla su satın alma istasyonunu açan 5 kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları incelemede su dolum istasyonunun açılarak içinden paraların alındığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, otomobille kaçtıklarını tespit ettiği şüphelileri bulmak için arama çalışması başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin D-100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne gittiğini belirledi. Yeniçağa İlçesi yakınlarında yol trafiğe kapatılırken otomobileki 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, H.G., E.C., Y.C., E.T. ve C.K. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin üzerinden çıkan 5 bin TL ile hırsız yaparken kullandıkları levye ve su dolum istasyonunun bilgisayar sistemleri de delil olarak adliyeye getirildi. Hırsızlık suçundan kaydı olan şüphelilerin Ankara’dan Bolu’ya hırsızlık amacıyla geldikleri tespit edildi.

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