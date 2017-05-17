Belediyenin İstanbul depremi raporunda neler var?

İstanbul'da olası depremin ne zaman olacak sorusu tartışılmaya devam ederken İBB Deprem ve Afet Komisyonu, 31 sayfalık rapor hazırladı. Raporda İstanbul’da en riskli 10 ilçe belirlenirken, büyük bir depremden sonra kentte yapılacaklara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Karar'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Afet Komisyonu, 31 sayfalık deprem raporu hazırladı. Rapor, CHP’li meclis üyelerinin 5 ay önce sorduğu olası İstanbul depremine ilişkin 20 soruya cevap niteliği de taşıyor. Komisyon, raporu AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi), Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gibi birimlere danışarak hazırladı. Raporda riskli ilçelerden depremden sonra yapılacaklara kadar birçok ayrıntı var. İşte detaylar...

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 2015’te hazırlanan ‘İstanbul Kentsel Dönüşüm Stratejik Planı’na göre can kaybı ve hasar açısından en riskli 10 ilçe belirlendi. Bu ilçeler; Fatih, Bahçelievler, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören ve Zeytinburnu.

Olası bir depremde İstanbul’da 15 ila 30 bin arasında can kaybı yaşanabilir. Binaların ise yüzde 10 ila 15’inde hasar görülebileceği öngörülüyor.

Raporda büyük bir depremden sonra İstanbul’da yapılacaklara ilişkin detaylar da yer aldı.

İstanbul’da vatandaşlar, AFAD Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 77 alanda toplanacak.

Beyaz Masa Çağrı Merkezi’nde hat sayısı 400’e çıkarılacak.

Telsiz sistemleri için 9 şiddetindeki depreme dayanıklı 16 betonarme bina ve 17 adet telsiz kulesi bulunuyor.

İGDAŞ, doğalgaz hatlarını Kandilli Rasathanesi’nden gelecek bilgi doğrultusunda otomatik kesecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 itfaiye mutfağı, 18 sosyal tesis, mobil büfeler ve mobil mutfaklarla yiyecek ihtiyacını karşılanacak.

Tsunami ihtimaline karşı sahil yolları kapatılacak, trafik akışı diğer arterlere yönlendirilecek.

Bütün toplum ulaşım araçları tek merkezden yönetilecek.

Kullanılabilir durumda olan tüm istasyon, iskele ve limanlar, tahliye amaçlı faaliyet gösterecek.

Marmaray'da güvenlik nasıl sağlanacak?

İBB Deprem ve Afet Komisyonu tarafından hazırlanan deprem raporunda CHP’li meclis üyelerinin yönelttiği bazı sorular ise cevapsız kaldı. İşte yanıtlamayan o sorular...

’Yüksek Binalar Deprem Yönetmenliği’ çalışması neden tamamlanmadı?

Kamu mülkiyetinde olan bazı alanlar hangi gerekçelerle yapılaşmaya açıldı ve özelleştirildi?

Özelleştirilen yapılaşmalardaki değişiklikleri hangi yetkililer onayladı?

İstanbul’da en fazla kayıp veren 10 ilçede ‘Kentsel Dönüşüm Planlaması’ olarak neler yapıldı?

Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerin deprem güvenliği nasıl sağlanacak?

Deprem sırasında metrolarda mahsur kalanlar nasıl tahliye edilecek?