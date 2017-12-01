Belediyenin çiçeği kadın girişimciden

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY Büyükşehir Belediyesi\'nin, il genelinde peyzaj amaçlı kullanılacak tüm çiçeklerin Hataylı kadın üreticiler tarafından yetiştirilmesini amaçlayan projesi ilk meyvelerini verdi. Kadınlar tarafından yetiştirilen çiçekler, Büyükşehir Belediyesi\'ne teslim edildi.

Düzenlenen teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ın yanı sıra Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Mustafa Dönmez, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, kadın üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nidal Özdemir, 2 yıl önce başlatılan projenin hızla büyüdüğünü söyledi. Özdemir, \"Kadınlar gelecek nesillerin yetiştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Kadın, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bilgili nesillerin yetişmesi için en önemli kişidir. Yalnızca çiçekle başlanan projeyi daha geniş bir ürün yelpazesine uygulayabiliriz ve EXPO 2021\'in tıbbi ve aromatik bitkilerini Hataylı kadınların üretmesini sağlayabiliriz\" dedi.

HEDEF 2 MİLYON MEVSİMLİK ÇİÇEK ÜRETİMİ

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Mustafa Dönmez ise kentte 250 kadın üreticiden her yıl 2 milyon çiçek alınacağını söyledi. Dönmez, \"Büyükşehir Belediyesi, kuruluşundan bugüne kadar sulama tesisleri, biyolojik mücadele ve Tarım İl Müdürlüğüyle birlikte yürütülen dere ıslahı çalışmalarıyla tarıma yaklaşık 25 milyon TL kaynak aktarmıştır. 2 yıl önce Hatay\'da kullanılan çiçekleri neden kendi üreticilerimiz üretmiyor sorusuyla yola çıktık. Ve Başkanımız Lütfü Savaş projemizi kısa süre içerisinde onayladı. Projemizin meyvelerini topluyor olmak gurur ve mutluluk verici. 13 ilçede, 56 mahallede toplam 250 kadın üreticimizle yola çıktık. Her yıl 2 milyon çiçeğimizi Hatay\'da üreteceğiz\" diye konuştu.



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