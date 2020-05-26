Belediyenin cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıdılar; başkanı arayıp 'şikâyette bulunun' dediler

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde belediyeye ait cenaze aracını çalarak uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Demirköy Belediyesine ait cenaze aracının yerinde olmadığını fark eden personel, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın 3 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri S.T'nin idaresindeki aracı Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi yakınlarında durdurdu. Olayla ilgili S.T, S.A. ve U.V. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise kullanıma hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Aracı teslim almak için Lüleburgaz Jandarma Komutanlığına gelen Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Aracı belediyenin garajından sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip çalmışlar. Olaydan sonra şüpheliler beni aradı. Garip bir şey, şikayetçi olmamamızı talep ettiler. Fakat bunların kafaları yerinde değil maddeden dolayı biz gerekenin yapılacağını bundan sonra adaletin karar vereceğini, bizim şikayetçi olacağımızı, gereken neyse söyledik onlara" diye konuştu.