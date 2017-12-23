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Belediyenin açıklamasıyla gözler önüne serildi: İstanbul'da yeşil yok, bina çok

İstanbul'da 1 milyon 528 bin 782 adet yapı bulunuyor

23 Aralık 2017 17:43

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" dergisinin Aralık ayı sayısında yer alan bilgilere göre, İstanbul sınırları içerisinde 1 milyon 528 bin 782 adet yapının bulunduğu belirtildi. 

İşte İstanbul'da kategorilerine göre ulaşım birimi adetleri şöyle:

- İskele sayısı: 74 
- Taksi dolmuş güzergah sayısı: 142 
- Taksi dolmuş durak sayısı: 61 
- Taksi durak sayısı: 455 
- Minibüs durak sayısı: 6 bin 942 
- Minibüs hat sayısı: 911 
- İETT güzergah sayısı: Bin 436 
- İETT durak sayısı: 12 bin 901
 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesiibb1 milyon 528 bin 782yapıTech İstanbul

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