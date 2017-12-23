Belediyenin açıklamasıyla gözler önüne serildi: İstanbul'da yeşil yok, bina çok

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" dergisinin Aralık ayı sayısında yer alan bilgilere göre, İstanbul sınırları içerisinde 1 milyon 528 bin 782 adet yapının bulunduğu belirtildi.
İşte İstanbul'da kategorilerine göre ulaşım birimi adetleri şöyle:
- İskele sayısı: 74
- Taksi dolmuş güzergah sayısı: 142
- Taksi dolmuş durak sayısı: 61
- Taksi durak sayısı: 455
- Minibüs durak sayısı: 6 bin 942
- Minibüs hat sayısı: 911
- İETT güzergah sayısı: Bin 436
- İETT durak sayısı: 12 bin 901