Belediyenin 465 milyon lira borcu var, başkan 600 bin liralık makam aracı aldı

140 milyon lira borcu olan belediye şirketinin, vergi ve sigorta prim ödemelerini yapamaz durumda olduğunu hatırlatan Karadağ şöyle konuştu:

“Lüks otomobilin makam aracı olarak kullanılması doğru değil. 595 bin TL'ye nakit parayla alınmış. Şirket alıyor ve belediyeye hibe ediyor. Bu araç şu anda belediye başkanımızın makam aracı olarak kullanılıyor. Uygun fiyata yerli bir model tercih edilebilirdi. ''