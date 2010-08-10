-BELEDİYE, MARKET AÇILIŞINA İZİN VERMEDİ ANTALYA (A.A) - 10.08.2010 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Belediye Meclisinin, ilçenin belirli bir bölgesinde ulusal düzeydeki market zincirlerinin şube açmasına izin verilmemesi yönündeki kararı nedeniyle, büyük marketler zincirinden birinin şube açılışına izin verilmedi. Çeşitli illerde şubeleri olan bir marketler zinciri, 2 bin 860'ıncı şubesini Gazipaşa'ya açmak istedi. D-400 karayolu güzergahındaki Gazi Mahallesi girişinde hazırlıkları tamamlanan marketin açılışı için vatandaşlar davet edildi. Ancak, Belediyeden onay çıkmayınca, açılış gerçekleşemedi. Market önünde toplanan vatandaşlar açılış için uzun süre beklerken, vatandaşlara su, meyve suyu ve kek ikram edildi. Bu arada zabıta görevlileri markette tutanak düzenledi. Açılış için bekleyen vatandaşlardan özür dileyen marketin bölge müdürü Mustafa Çavdar, açılışın gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Mustafa Çavdar, Gazipaşa Belediyesi'ne açılış için gereken belgelerle başvuru yaptıklarını, her türlü kontrol ve denetimin tamamlandığını, marketin açılışına izin verilmemesi için yasal bir engel olmadığını söyledi. Çavdar, marketin açılışına belediye meclisinin kararı nedeniyle izin verilmediğini belirterek, ''Hiçbir karar yasaların üzerinde değildir. Konuyu yargıya taşıyıp marketimizi açacağız'' dedi. -BELEDİYEDEN AÇILIŞ İÇİN İZİN YOK- Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, söz konusu marketin planlanan yerde açılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, buna gerekçe olarak da 1 Haziran 2010 tarihinde alınan meclis kararına gösterdi. Özgenç, ''Meclisimiz oybirliğiyle, ilçede açılacak alışveriş merkezleriyle ilgili bir karara imza attı. Kararda, Hacı Musa Köprüsü ile Bıçkıcı köprüsü arasında kalan bölgede zincir market açılmasına izin verilmesi, yüzde 30 otopark şartı getirilmesi karara bağlanmıştır'' dedi. Özgenç, karar alınırken, TBMM'den çıkması beklenen Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı'nın da dikkate alındığını ifade etti. Başkan Özgenç, aynı kararda ulusal düzeyde çalışan ve en az 5 veya daha fazla şubesi olan marketlerin Gazipaşa'da yerel esnafın çalışmasını olumsuz yönde etkileyeceğinin yer aldığını belirterek, bunun ilçeye işsizlik olarak yansıyacağını ve ekonomiye olumsuz etkilerinin olacağının yer aldığını kaydetti. Özgenç, meclis kararında ''Denizkızı kavşağı merkez kabul edilerek, Hacımusa çayına kadar olan kısım ve aynı mesafede Alanya tarafına kadar olan kısım arasında ulusal market zincirlerine ruhsat verilmemesine ve işyeri satış alanının yarısı kadar giriş ve çıkışı bulunan otopark zorunluluğunun getirilmesine karar verilmiştir'' ibaresinin yer aldığını hatırlattı. Özgenç, ''Onun için söz konusu marketin şu anda bulunduğu yerde açılması mümkün değil'' dedi.