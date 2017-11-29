Belediyelerin topladığı atıklar dört yılda yüzde 22.2 arttı

İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Atık hizmeti veren 1,390 belediyenin, 2016 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonucuna göre, topladıkları atık mikratında dört yılda yüzde 22.2 artış gözlemlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tüm belediyelere uygulanan 2016 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, atık hizmeti veren belediyelerin 2016 yılında 31.6 milyon ton atık topladığı belirlendi.

Anket sonuçlarına göre 2016 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1.17 kg olarak hesaplandı. Üç büyük kentte ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı İstanbul için 1.30 kg, Ankara için 1.14 kg, İzmir için 1.32 kg olduğu tespit edildi.

Atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerde toplanan 31.6 milyon ton atığın, yüzde 61.2’si düzenli depolama tesislerine, yüzde 28.8\'i belediye çöplüklerine ve yüzde 9.8’i geri kazanım tesislerine gönderilirken, yüzde 0.2\'si açıkta yakarak, gömerek ve dereye/araziye dökerek bertaraf edildi. (Tablo)