T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Belediyelerin topladığı atıklar dört yılda yüzde 22.2 arttı

İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Atık hizmeti veren 1,390 belediyenin, 2016 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonucuna göre, topladıkları atık mikratında dört yılda yüzde 22

29 Kasım 2017 14:06

İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Atık hizmeti veren 1,390 belediyenin, 2016 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonucuna göre, topladıkları atık mikratında dört yılda yüzde 22.2 artış gözlemlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tüm belediyelere uygulanan 2016 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, atık hizmeti veren belediyelerin 2016 yılında 31.6 milyon ton atık topladığı belirlendi. 
Anket sonuçlarına göre 2016 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1.17 kg olarak hesaplandı. Üç büyük kentte ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı  İstanbul için 1.30 kg, Ankara için 1.14 kg, İzmir için 1.32 kg olduğu tespit edildi.
Atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerde toplanan 31.6 milyon ton atığın, yüzde 61.2’si düzenli depolama tesislerine, yüzde 28.8\'i belediye çöplüklerine ve yüzde 9.8’i geri kazanım tesislerine gönderilirken, yüzde 0.2\'si açıkta yakarak, gömerek ve dereye/araziye dökerek bertaraf edildi. (Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAAtıkBelediye AtıkAnketiTürkiyeKurumu TÜİKAnkara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24