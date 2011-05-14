-BELEDİYELERE VERGİ MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçları için Mayıs-Ağustos döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile ''Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslara'' 2 geçici madde eklendi. Buna göre, bu kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kesinti uygulanmayacak. 15 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile borçlu il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 40 oranında kesinti yapılması öngörülmüştü. Kesinti oranının, 1 Mart 2010 tarihinden sonra doğan (bu tarihten önce Hazinece verilen garantilerden veya ikrazen kullandırılan kredilerden kaynaklanan 4749 Sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) borcu bulunmayan kuruluşlar için yüzde 25 olarak uygulanması hükme bağlanmıştı. Ancak, geçen yıl Mayıs ayında çıkarılan başka bir kararname ile kesinti oranı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için sıfırlanmıştı.