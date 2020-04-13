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Belediyelerden tüm medyaya açık çağrı: Ücretsiz getirin, gazetenizi dağıtalım

13 Nisan 2020 07:33

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu bakkallar, marketler ve gazete bayileri kapandı. Gazeteler dağıtılamadı. Maliyetini kendi karşılayan bazı gazeteler belediyelerin de yardımıyla vatandaşlara dağıtıldı. Konuya ilişkin gelen eleştirilere yanıt veren belediyeler, amacın vatandaşların habere, gazeteye ulaşması olduğunu ifade ederek, "Ücretsiz getirin, gazetenizi dağıtalım" çağrısında bulundu.

Bu gazetelerden biri Sözcü oldu. Sözcü gazetesine ayrıcalık yapıldığına ilişkin eleştirilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Gazete dağıtımı ile ilgili talep sadece Sözcü'den geldi. ‘Gazeteyi Halk Ekmek büfelerine koyabilir miyiz' denildi. İzin verdik. Başka bir gazeteden böyle bir talep gelse onlara da izin verirdik. Amaç vatandaşın gazeteye, habere ulaşması. Büfelerde gazeteler duruyor. Vatandaş Sözcü okumak istiyorsa alıyor, istemiyorsa almıyor” denildi.

"Her gazeteyi dağıtıyoruz"

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bizden en çok talep edilen üç şey ilaç, ekmek ve gazete oldu. Her gazeteyi dağıtıyoruz, isteğe bağlı. Vatandaş Sabah isterse, onu da götürüyoruz” dedi. İstanbul Avcılar Belediyesi, Sözcü, BirGün, Yeniçağ, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinin talep doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşlara ulaştırıldığı belirtti.

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