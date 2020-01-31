Belediyelerde memuriyet 'hilesi': Onlarca kişi sınava girmeden atandı

Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporları, belediyelerin yıllardır özel kalem müdürlüğü üzerinden birçok kişiye nasıl sınavsız memurluk ve unvan dağıttığını ortaya koydu. Belediyelerde istinai olması gereken açıktan ve sınavsız atama yoluyla özel kalem müdürlüğüne atanan kişiler, kısa süre sonra başka kurumlarda memur oldu. Sayıştay'ın açıkladığı 2018 yılı denetim raporlarındaki 55 belediyenin 21’inde, son yıllarda 126 kişi bu yolla memuriyet veya unvan aldı. İŞKUR önünde kuyruğa da KPSS’ye de girmelerine gerek kalmadı.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre Sayıştay'ın belediye denetimlerinde yıllardır dikkat çektiği bu hile, 2018 yılına ilişkin denetim raporlarında da sıkça yer aldı. Rapora göre belediyeler, özel kalem müdürlüğünde istisnai bir durum olması gereken sınavsız ve açıktan atama yoluyla bir kişiyi memur olarak işe alıyor. Ancak kısa süre sonra kişi, başka kamu kurumlarında memur, şef, müdür gibi çeşitli kadrolara atanıyor.Neredeyse hepsi AKP’li olan belediyelerde kadrolaşmanın boyutu gözler önüne seriliyor. Denetim raporu açıklanmayan ve bazı belediyelerin geçmişteki uygulamalarıyla sayı yüzlerce kişiye ulaşıyor.

Ankara-Kahramankazan Belediyesi: Belediyeye 2016 yılında özel kalem müdürü kadrosu verildikten sonra hemen hileye başvuruldu. 2016-2018 yılları arasında özel kalem müdürlüğüne bakanlık onayıyla toplamda 5 kişi açıktan atandı. Ancak bu kişiler kadroya atandıktan 10 gün, 26 gün, 45 gün gibi kısa süreler içerisinde memur olarak başka bir kadroya geçirildi. Bir kısmı ise başka bir kamu kurumuna naklen atandı.

Keçiören'de 17 kişi

Ankara-Keçiören Belediyesi: Belediye başkanının 2009 yılından bu yana geçirdiği 2 seçim döneminde özel kalem müdürlüğü kadrosuna 17 farklı kişi atandı. Bu atamaların 16’sı kurum dışından yapıldı.

Kadro sürekli boş tutuldu

Ankara-Pursaklar Belediyesi: Fiili olarak özel kalem müdürlüğü görevi yapan birine rağmen bu kadro sürekli boş tutuldu. Bu kadroya ataması yapılan kişiler kısa süre sonra başka kurumlara memur olarak, bir kısmı da görevde yükselme sınavına girmeden başka kadrolara atandı. Toplam 8 kişi için bu yöntem kullanıldı.

Ankara-Yenimahalle Belediyesi: 2009-2018 yılları arasında açıktan 7 özel kalem müdürü ataması yapıldı.

2 günde memurluk

Adana Büyükşehir Belediyesi: Lise mezunu bir kişi belediyenin özel kalem müdürlüğü kadrosuna 29 Mayıs 2018 tarihinde ataması yapıldı. Sayıştay'ın tespitine göre hiç bu görevi yapmadan 31 Mayıs 2018 tarihinde, yani 2 gün sonra memuriyet kadrosuna geçirildi.

Bursa-Nilüfer Belediyesi: 2009 yılından bu yana toplamda 2 seçim dönemi geçiren belediye başkanı, özel kalem müdürlüğü kadrosuna 5 farklı kişiyi atadı. Bu atamalardan yalnızca biri devlet memurları arasından yapılırken, diğer atamalar açıktan yapıldı.

Çorum Belediyesi: Son 4 yıl içerisinde toplam 7 kişi özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra kısa süre içerisinde çeşitli görevlere veya diğer kamun kuruluşlarına getirildi.

Diyarbakır Belediyesi: Kayyım atanan belediyede özel kalem müdürlüğünde görevli bir kişi, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrosuna atanmasından 7 gün sonra Lice Belediyesine zabıta müdürü olarak atandı. Aynı kişi 1 Ağustos 2018 tarihinde özel kalem müdürlüğüne tekrar atandı.

İstanbul-Eyüpsultan Belediyesi: 2012-2018 yılları arasında 7 kişi açıktan özel kalem müdürlüğüne atandı. 1 ila 8 ay arasında görev yaptıktan sonra memur kadrolarına veya naklen başka kurumlara atandı.

İstanbul-Kartal Belediyesi: 2018 yılında özel kalem müdürlüğüne iki kişi açıktan atandı. Kısa süreler sonra başka kadrolara atanan iki kişiden ilki için bakanlıktan izin alınırken, ikincisi için bakanlıktan onay alınmadı.

Sayıştay iptalini istedi

İstanbul-Sancaktepe Belediyesi: 25 Aralık 2006 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan bir kişi, 7 Mart 2007 tarihinde hizmet ve sınav şartını sağlamadan Temizlik İşleri Müdürlüğüne atandı. 31 Temmuz 2013 tarihinde özel kalem müdürlüğüne yapılan bir başka kişi ise mevzuattaki şartları sağlamadan 15 Eylül 2013 tarihinde zabıta memurluğuna atandı. Sayıştay atamaların iptal edilmesini istedi.

İstanbul-Zeytinburnu Belediyesi: 2018 yılı içinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna ilgili bakanlık izni alınmadan iki atama yapıldı ve bu kişilerin kısa bir süre sonra memuriyet kadrosuna geçirilmesinin mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olduğu değerlendirildi.

İstanbul-Başakşehir Belediyesi: 6 yılda toplam 12 kişi, sınavla atama yapılabilecek memuriyet kadrolarına, özel kalem müdürlüğü üzerinden sınavsız atanma yöntemiyle getirildi.

Kastamonu Belediyesi: Son 3 yıl içerisinde toplam 5 personel özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandı. Bunlardan 4’ü daha sonra çeşitli görevlere veya diğer kamu idarelerine naklen atandı. Özel kalem müdürlüğünde 3 hafta ile 10 hafta arasında çalıştılar.

Kocaeli Başiskele Belediyesi: 2018 yılı hesabının incelenmesi sonucunda özel kalem müdürlüğü kadrosuna son seçim dönemi içerisinde 5 farklı kişi atandı. Bazıları memur olarak başka bir kadroya geçirildi, bazıları ise naklen başka bir kuruma tayin edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Son 5 yıl içerisinde toplam 6 kişi (son 1 yıl içinde ise 3 personel) özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere atandı.

Manisa Şehzadeler Belediyesi: Seçim dönemi içerisinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan 5 atama gerçekleştirildi. Ataması yapılan kişilerden 3’ünün kısa bir süre sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Son 10 yılda aynı belediye başkanı görevde olmasına rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 10 farklı kişi atandı. Bu atamalardan 9’u açıktan atama gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: 4 yılda 7 personel özel kalem müdürlüğüne atandıktan sonra unvan değişikliği suretiyle memuriyet kadrolarına geçirildi.

Sakarya-Adapazarı Belediyesi: 7 yılda özel kalem müdürlüğüne atanan 6 kişi başka kuruma nakledildi.

Antalya-Serik Belediyesi: Özel kalem müdürlüğüne ataması yapılan 6 kişi daha sonra başka kurumlara atandı.

Bazı belediyelerde ise bu yönteme ilişkin uyarılarla gereken işlemlerin yapıldığı belirtildi. Ankara’da bulunan Sincan Belediyesinin sınavsız özel kalem müdürü ataması yoluyla 7 personelden 6’sını çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atadığı ortaya çıkmıştı. Sayıştay 2018 yılı Sincan Belediyesi Denetim Raporu’nda “Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu”nda, “İstisnai memuriyet kadrosu olan özel kalem müdürlüğüne atanan kişilerin, bir süre sonra sınavsız olarak sınavla girilebilecek memur kadrolarına naklen atanmaları konusunda uyarısının idare tarafından “tam olarak yerine getirildi"ğini belirtti.

Yüz binler KPSS'ye giriyor

KPSS tek sınav yılı olan 2019’da genel yetenek genel kültür testine başvuran aday sayısı 644 binde kaldı. Öğretmen kadrosuna atama bekleyen adayların da KPSS’ye başvurusu azaldı. 2018’de 440 bin kişinin başvurduğu sınav, 2019’da 376 bine düştü.