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Belediyeler haciz kıskacında

Meclis'ten geçen hafta, geceyarısı geçen bir yasa, belediyeleri haciz korkusuyla karşı karşıya bıraktı

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Meclis'ten geçen hafta, geceyarısı geçen bir yasa, belediyeleri haciz korkusuyla karşı karşıya bıraktı. 1 Mart'tan sonra oluşacak yeni borçlar için gelirlerin tamamının kesilmesinin önü açıldı.


Belediyelerin kamuya olan borçları, vergi, sigorta primi ve Hazine'ye olan borçlar olarak gruplanıyor.

Belediyelerin bu borçlarına karşılık olarak genel bütçe gelirlerinden aldıkları payda kesinti yapılıyor.

Halen yürürlükte olan yasa, belediyelerin gelir payından yüzde 40'a kadar kesintiye izin veriyor.

Geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nun son çalışma gününde kabul edilen Torba Yasa ise 1 Mart'tan sonra oluşacak vergi ve sigorta pirimi borçları için bütçe gelir paylarının yüzde 100'üne kadar kesinti yapılabilmesini öngörüyor.

Mevcut Hazine garantili borçlar ve Hazine'ye olan borçlar ise yüzde 40 kesinti kapsamına girdi.


'Belediyecilik çöker'

Düzenlemeyi değrelendiren Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akgün şunları söyledi: "Yüzde 25'in üzerinde kesinti olması adaletsizliktir. Belediyelerin yüzde 95'i bu yasa ile kapılarına kilit vururlar. Hiçbir şekilde kendi personelinin maaşını ödeyemezler. 16 büyükşehir hariç diğer belediyelerin tamamı iller bankasından aldıkları payla ayakta dururlar. Artık Türkiye'de belediyecilik çökecektir, kamu hizmetleri çökecektir. Belediye personeli aynen Tekel işçileri gibi eylem yapacaktır."


En borçlu belediye İzmit

Belediyelerin Hazine'ye olan borçları 14.4 milyar lira düzeyinde bulunuyor. İzmit Büyükşehir Belediyesi, 4.7 milyar lira ile en borçlu belediye. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü ise 4.1 milyar lira borçla ikinci sırada yer alıyor.


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