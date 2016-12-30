Belediyeden yarasa operasyonu

Antalya’nın en gözde mahalleleri arasında yer alan Deniz ve Bahçelievler’de gündeme gelen ‘yarasa krizi’ sonrası harekete geçen Muratpaşa Belediyesi, şikâyete konu olan bölgedeki palmiyelerin tohumlarını keserek temizledi. Temizlik çalışması ile ilgili apartman sakinlerine bilgilendirme yapılırken, binaların temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Yarasaların palmiyelerdeki tohumları yediği için binalara yakın uçtuğunu ve binalara dışkıladığını kaydeden Bahçelievler Mahallesi sakini Asuman Faraşlar, “Sorunumuz haber olunca belediye ekipleri palmiyelerdeki tüm tohumları özel araçlar getirip kesti. Şu anda sorunumuz büyük ölçüde giderildi. Bundan sonra ne olacağını bekleyip göreceğiz” dedi.

Temizlik yapıldı

Şikâyete konu olan mahallelerde budama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Muratpaşa Belediyesi ekipleri ise şöyle dedi: “Yarasaların tohumlardan beslendiği yönündeki bilgi üzerine ekiplerimiz özel araçlarla palmiyeleri budadı ve tohumları temizledi. Bu işlemin yarasaları binalardan uzak tutup tutmayacağını ise zaman gösterecek.”

"Yarasalara don mu giydirelim"

Palmiyelerin budanması ile ilgili bir takım şikâyetler aldıklarını kaydeden Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, tartışmalara katılıp şöyle demişti:

“Bu mahallede maalesef bazı şımarıklıklar olabiliyor. Benim evime de kuşlar yuva yapıp pisletiyor, hanım da her gün temizliyor. Ne yapalım yani yarasalara lastik don mu giydirelim.”