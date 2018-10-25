Belediyeden 'Tophane Saat Kulesi' açıklaması: Özgün kimliğine kavuşturacağız

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım, \'kesme taş\'tan inşa edilen, 33 metre yüksekliğindeki 6 katlı tarihi Tophane Saat Kulesi\'nin 6\'ncı katının, tescillendiği 1986 yılında da metal saçla kaplı olduğunu söyledi. Tarım, \"Saat kulesinin restorasyonunu önümüzdeki yıl gerçekleştirip, özgün kimliğine kavuşturup, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız\" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki park içinde, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde, 1876 yılında yaptırılan, yıkılmasının ardından 1905\'te \'kesme taş\'tan tekrar inşa edilen, 33 metre yüksekliğindeki Tophane Saat Kulesi\'nde sonraki yıllarda yapılan restorasyon, tarihi dokuyu bozduğu gerekçesiyle eleştirildi. Kulenin 6\'ncı katında PVC kaplama kullanıldığı ileri sürülürken, bu durum, tepkilere neden oldu.

\'6\'NCI KAT, METAL SAÇLA KAPATILDI\'

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım, Tophane Saat Kulesi\'nin, aynı zamanda yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılması amacıyla 1905 yılında inşa edildiğini söyledi. Tarım, kulenin ilk 5 katının \'kesme taş\', 6\'ncı katının ise ahşap kargir olarak yapıldığını; ancak iklim şartları, özellikle de lodosun etkisiyle ahşap bölümün zamanla yıkıldığını belirtti. Tarım, yıkılan 6\'ncı katın çelik konstrüksiyondan tekrar yapılıp, üzerine saç kaplama çekildiğini dile getirerek, \"Saat Kulesi ilk olarak Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararıyla 14 Şubat 1986 tarihinde tescillenmiştir. Bu 1986 yılına ait tescil fişinde de Saat Kulesi’nin 6\'ncı katı, metal saçla bugünkü olduğu şekilde kapatılmıştır. Bu halde fotoğrafı mevcuttur\" diye konuştu.

1987\'DE BELEDİYE MÜLKİYETİNE GEÇMİŞ

Fen İşleri Daire Başkanı Tarım, ​1987 yılında Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen Tophane Saat Kulesi ile ilgili 2004\'te belediye tarafından basit bakım ve onarım çalışması projesinin Koruma Kurulu onayına sunulduğunu söyledi. Tarım, \"Koruma Kurulu kararında da diğer eklentilerle birlikte 6\'ncı katla alakalı metal saç kısımların tadilat ve tamiratının yapılmasıyla ilgili karar bulunmaktadır\" dedi.

\'ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİ AHŞAP KAPLAMA OLACAK\'

Kule ile ilgili 2017 yılında restorasyon projesi hazırlandığını hatırlatan Feridun Tarım, \"Kuleye ait rölöve, 2 dönem restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve Koruma Kurulu\'na iletilmiştir. Restorasyon projesi kapsamında da yine saatin bulunduğu 6\'ncı kattaki yer çelik konstrüksiyonla kaplanacak ve ahşap dikme- silmelerle özgün haline getirilecektir. Restorasyon uygulamasına yönelik ihale hazırlıklarımız devam ederken, kamuoyunda da yer alan bu 6\'ncı kattaki PVC kaplama haberleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi kültürel mirasa yönelik yaptığımız faaliyetler zaten ortadadır ve bunlar devam etmektedir. Bu kapsamda da Saat Kulesi\'nin restorasyonunu inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştirip, özgün kimliğine kavuşturup, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız\" diye konuştu.



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