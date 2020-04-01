Belediyeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na tahsis edilen arazide AVM ve villa inşaatı

Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde belediye arazisinin de içinde bulunduğu yaklaşık 15 bin metrekarelik arsa üzerinde başlayan inşaat tepkilere neden oldu. Arsa'da eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve eski AKP milletvekili Nusret Bayraktar ve hissedarlarının sahibi olduğu olduğu villa ve AVM'nin inşaatı devam ediyor. 15 bin metrekarelik arazi içinde bulunan parsellerden birisi de 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na tahsis edildi ve inşaat ruhsatı bulunmuyor

Tepki çeken villa ve AVM inşaatı için 2018 ve 2020 yılında iki ayrı ruhsatın düzenlendiği yaklaşık 14 bin metrekarelik üç adet parselde, yapı sahibi olarak eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve eski AKP milletvekili “Nusret Bayraktar ve hissedarları” gözüküyor.

Tahsis başvurusu 11 Ekim 2018 tarihinde Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı adına mütevelli heyeti başkanı Nusret Bayraktar tarafından yapıldı. Vakıftan gelen talep doğrultusunda önce belediyeye ait yaklaşık 1000 metrekarelik iki parsel birleştirilerek tek parsel haline getirildi. Ardından 8 Kasım 2018 tarihli Çekmeköy Belediye Meclisi'nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ile Çekmeköy Belediyesi arasında ortak hizmet projesi yapıldı. Ve proje kapsamında belediyeye ait parsellerin vakıf hizmetlerinde kullanmak üzere 25 yıllığına vakfa tahsisi uygun bulundu. Tahsis kararına dönemin CHP'li İmar Komisyonu üyesi Hakkı Çelik ret oyu verdi. Karar CHP grubunun muhalefeti ile belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Vakfın da yöneticisi

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, arazinin 25 yıllığına vakfa tahsis edildiğini söyledi. Yapı sahibi Nusret Bayraktar'ın, belediye arazisinin tahsis edildiği vakfın da yöneticisi olmasının soru işaretleri yarattığını söyleyen Ataman “Belediye arazisinin nasıl değerlendirileceği merak konusu Cumhurbaşkanının adı kullanılarak milyonlarca liralık rant yaratılmasın. Vakfa tahsis edilen belediye mülkü, vakfın amaçları için kullanılsın” dedi.

Rize Ardeşen doğumlu Nusret Bayraktar, 1976 yılında Yıldız Üniversitesi Makine Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre serbest makine mühendisi olarak çalıştı.

1993-1994 yıllarında Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 1994 -1999 yıllarında Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 2001-2002 AK Parti İstanbul İl Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Beyoğlu Eğitim ve Hizmet Vakfı ile Beyoğlu İnsan ve Çevre Vakfı Kurucu üyeliği, Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanlığı'nın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Bayraktar, İstanbul 1. Bölge'den, 3 Kasım 2002'de, 22 Temmuz 2007

Genel seçimlerinde ise AKP'den İstanbul Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı yaptı. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor.