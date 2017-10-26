Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde belediyenin başlattığı, \'Çocuklar üşümesin, eğitim devam etsin\' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı yapıldı.

Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü\'nün başlattığı projeye hayırseverler ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında toplanan kıyafetlerin bir kısmı, Aydınlar Köyü İlkokulu\'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Aksoy, okulda eğitim gören 13 öğrenciye kışlık kıyafetleri teslim etti.

Aksoy\'un kıyafetleri dağıtması sırasında belediye personeli tarafından çekilen fotoğraflarda öğrencilerin yüzlerinin görülmemesine dikkat edildi. Dağıtım sırasında çekilen fotoğraflar belediyenin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaşıldı. Sınıfta, \'Teşekkürler başkan amca\' yazılı tahta önünde çekilen toplu fotoğrafta, öğrencilerin yüzlerinin görülmemesi için bu kez dağıtılan kıyafetlerin kullanıldığı görüldü.

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