Belediye'den bir ilk!

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off finali 4. maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek, seride durumu 3-1 yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştı.



Haldun Alagaş Spor Salonu'nda yapılan maçtan galip ayrılarak mutlu sona ulaşan lacivert-turunculu ekibe kupasını Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Yunus Akgül ile Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık birlikte verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesporlular maç sonu büyük coşku yaşarken, oyuncular şampiyonluğu son günlerin modası kolbastı oynayarak kutladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da başarılı teknik heyeti ve sporcuları saha içine girerek kutladı ve şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.



Öte yandan, lig ikincisi Fenerbahçe'ye ise madalyalarını Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Çakmak verdi.



Bu arada, play-off final serisinin en değerli oyuncusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Volkan Güç seçildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Ulaş "En iyi pasör", Trommel "En iyi smaçör", Barış "En iyi libero", Touzinsky "En iyi servis karşılayıcı", Fenerbahçe'den de Coskoviç "En iyi servisçi", Grbiç "En iyi blokçu", Billings de "En skorer oyuncu" ödüllerini aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Nedim Özbey, uzun yıllar sonra gelen bu başarıyı hak ettiklerini vurgulayarak, ikinci olan Fenerbahçe'yi de kutladı.



