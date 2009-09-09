Belediyedeki yolsuzlukla ilgili 6 kişi serbest

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|Ardahan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, hizmet ve mal
alımlarında mevzuata aykırı haraket ettikleri ve belediyeyi zarara uğrattıkları
iddiasıyla tutuklanan eski Belediye Başkanı DP’li Mikail Kayatürk'ün de
aralarında bulunduğu 11 kişiden 6’sı serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine 15
Haziran sabahı Ardahan Belediyesi'ne ve bazı adreslere eş zamanlı baskın
düzenledi. Baskında eski Belediye Başkanı DP’li Mikail Kayatürk ile çoğunluğu
belediye personeli 37 kişi gözaltına alındı. Başkan Kayatürk ile 11 kişi hizmet
ve mal alımlarında mevzuata aykırı haraket ettikleri ve belediyeyi zarara
uğrattıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün (Salı)
mahkemeye çıkarılan tutuklulardan belediye personeli olan Haşmet Demir, Emrah
Avşar ile akaryakıt istasyonu sahipleri İrfan Aktaş, Melih Aktürk, Ersoy Tunç
ile Cihat Yılmaz verilen ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı. Belediye eski Başkanı Mikail Kayatürk’ün ise 28 Eylül günü mahkemeye
çıkacağı
bildirildi.