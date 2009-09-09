Belediyedeki yolsuzlukla ilgili 6 kişi serbest

Ardahan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, hizmet ve mal alımlarında mevzuata aykırı haraket ettikleri ve belediyeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla tutuklanan eski Belediye Başkanı DP’li Mikail Kayatürk'ün de aralarında bulunduğu 11 kişiden 6’sı serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine 15 Haziran sabahı Ardahan Belediyesi'ne ve bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında eski Belediye Başkanı DP’li Mikail Kayatürk ile çoğunluğu belediye personeli 37 kişi gözaltına alındı. Başkan Kayatürk ile 11 kişi hizmet ve mal alımlarında mevzuata aykırı haraket ettikleri ve belediyeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dün (Salı) mahkemeye çıkarılan tutuklulardan belediye personeli olan Haşmet Demir, Emrah Avşar ile akaryakıt istasyonu sahipleri İrfan Aktaş, Melih Aktürk, Ersoy Tunç ile Cihat Yılmaz verilen ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Belediye eski Başkanı Mikail Kayatürk’ün ise 28 Eylül günü mahkemeye çıkacağı bildirildi.





