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BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI HADİM (A.A)

26 Aralık 2010 00:15

-BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI HADİM (A.A) - 25.12.2010 - Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Yalınçevre beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Navir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalınçevre Belde Belediye Başkanı Navir, Gerez Mahallesi'ndeki evinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına ve ensesine isabet etmesi sonucu yaralanan Navir, Hadim Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Navir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ali Singil, hastaneye gelerek Navir'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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