Belediye yıktı, Romanlar topladı

T24- Edirne'de Kıyık Caddesi'nde belediye ekiplerinin, büyük bölümü ahşap olan iki katlı bir binayı yıkacağı haberini alan yaklaşık 500 Roman vatandaşı, binanın etrafında odunları toplamak için toplandı.

Binayı yıkmak için gelen dozer, yıkım işlemine başladığı sırada Roman vatandaşlar da binadan çıkan demir ve odunları toplamak için enkaza hücum etti.

Belediye ekipleri, vatandaşların yıkım alanına girmesine engel olamayınca olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi çağrıldı.



Polis ekipleri, yıkım sırasında tehlikeli olacağı gerekçesiyle Roman vatandaşları güvenli bölgede tutmaya çalıştı. Dozerin, binanın duvarlarını yıkmasının ardından Romanlar tekrar binaya hücum etti.

Genç, yaşlı, çoluk, çocuk yaklaşık 500 Roman vatandaşı, topladıkları odunları yanlarında getirdikleri çuvallarla bazıları ise at arabası ile taşıdı.

Roman vatandaşların binaya aynı anda girmesi ilginç görüntüler oluşturdu. İki katlı binanın enkazının büyük bölümü yarım saatte kaldırıldı.

Roman vatandaşları, ''Ne yapalım yakacak odunumuz yok. Bu kadar bol odunu tabii ki toplayacağız. Toplamamızı istemiyorlarsa bize odun versinler'' dediler.