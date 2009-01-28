Belediye ve ibadethane elektrik borcu siliniyor

İmzaya açılan üç yeni yasa tasarısı, önemli düzenlemeler getiriyor. Tasarılarla, bankaların mali sistemlerini güçlendirici ek önlemler getirilirken, teşvik uygulaması uzatılıyor. Belediyelerle ibadethanelerin elektrik borçları da siliniyor.



Hükümetin imzaya açtığı üç yeni yasa tasarısı, ekonomi alanında önemli düzenlemeler getiriyor. İmzaya açılan tasarılardan biri enerji KİT’lerin birbirlerine olan borçlarının mahsup edilmesi ve silinmesini içeriyor.



Tasarı, belediyelerle ibadethanelerin elektrik borçlarını da düzenliyor. İl özel idareleriyle belediyelerin ve ibadethanelerin 2008 sonu itibariyle oluşan aydınlatma bedeli borçları ve köylerin aynı tarihteki içme suyuna ilişkin elektrik kullanım bedelleri yeniden yapılandırılıyor. Bu borçların tamamına herhangi bir faiz işletilmeyecek. Borçlar, kuruluşların özkaynak hesaplarıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na olan borçlarından mahsup edilecek. Kalan tutar ise silenecek.



Cemevleri ve kiliseler ne olacak?



İmzaya açılan yasa tasarısı akıllara bir de soru işareti getirdi. Türkiye genelindeki çok sayıda cemevi, ibadethane statüsüne girebilmek için uzun süredir mücadele veriyor. Hatta Kuşadası Belediyesi, yetki sınırları içerisindeki cemevinden su parası almayarak bu yolda ciddi bir de adım atmıştı. Ancak uygulama ülke geneline yayılmadı. İmzaya sunulan son tasarıda da 'ibadethaneler' tanımlaması kullanılıyor. Hükümetin yeni tasarıda "cami" yerine "ibadethane" ifadesini kullanması bu konuda önemli bir açılım yapılma olasılığını gündeme getirdi.



Bankaların sisteme giriş payı artıyor



Bankacılık yasasında değişiklik tasarısı ise, küresel finans piyasalarındaki dalgalanmanın, banka sermayelerini ve mali bünyelerini etkilememesi için yeni önlemler getiriyor. Bankaların sisteme giriş payları artırılıyor. Halen 30 milyon TL olan sisteme giriş payı, iki katına çıkarılarak 60 milyon TL oluyor. Bankalar, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 6 ay içinde artırımı yapmak zorunda. Sisteme giriş payı, yatırım bankaları için ise 40 milyon TL olacak.



Teşvik süresi uzuyor



Gelir vergisi tasarısıyla da hükümet, küresel mali kriz sürecinde zora giren şirketlere destek için 2008 sonunda tamamlanan teşviklerin süresini 1 yıl uzatıyor. Teşvik yasasının, süreleri 31 Aralık 2008’de biten bazı maddelerinin yürürlüğü 31 Aralık 2009’a çekiliyor. 31 Aralık 2011’e kadar tamamlanmak üzere projelendirilen ve proje bedelinin en az 200 milyon TL’lik bölümü makina-teçhizat alımına ayrılan yatırımlara, katma değer vergisi muafiyeti getiriliyor.

