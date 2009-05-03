Belediye umut tazeledi



Dört maçtır kazanamayarak ‘korkulu rüya’ gören İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 30. haftada sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 yenmeyi başardı.





Turkcell Süper Lig’in 30. haftası düşme hattını çok yakından ilgilendiren bir maça tanık oldu.



Son haftalrda düşüşteki takım İstanbul BB ile çıkıştaki takım Gençlerbirliği’nin Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadelesinde gülen taraf 3-1’lik skorla İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.



İlk yarının golsüz kapanmasının ardından, ev sahibi Belediye ikinci yarıya hızlı başlarken, 54’te Ali Güzeldal ve 60’ta İbrahim Akın’la 2-0 öne geçti.



Konuk ekip gollerin şokunu Mustafa’nın yerine oyuna giren Djite ile 62. dakikada atarken, Belediye’yi rahatlatan golü 78. dakikada günün başarılı ismi İbrahim Akın attı.



4 maç aradan sonra kritik bir galibiyet alan İstanbul BB, puanını 33 yaparken, Geneçlerbirliği ise 35 puanda kaldı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Arkın Akgöl

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Ali, Kus, Cesario, Barbosa, Ekrem, Serhat, Zeki, Tjikuzu, İbrahim Akın, Ali Güzeldal, Gökhan Kaba

Gençlerbirliği: İsailoviç, Hakan, Koray, Traore, Momha, Uğur, Mehmet Nas, Cem, Mustafa, Troisi, Kahe

Sarı Kart: Dk. 18 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



6. dakikada Kus'un Gençlerbirliği ceza sahası içine kullandığı taç atışında, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa İbrahim Akın gelişine vururken, kaleci İsailoviç meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.



15. dakikada Mehmet Nas'ın pasıyla ceza sahası ön tarafında topla buluşan Mustafa'nın sert şutunda top üstten auta çıktı.



22. dakikada Ali Güzeldal, Gökhan Kaba'nın ceza sahasında, önüne indirdiği topa yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



27. dakikada Mehmet Nas'ın ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Mehmet Ali topu çelerken, daha sonra savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.



40. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



