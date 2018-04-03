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Belediye toplantısında harem-selamlık düzen!

"Kelimenin tam anlamıyla bir rezalet"

03 Nisan 2018 12:10

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın 18 Mart Çanakkale anmasına ilişkin Meclis’te yapılacak tiyatro gösteriminde kadınlara sahne ambargosu koymasınına ardından benzer bir oılay daha geçen hafta Edirne’nin İpsala ilçesinde yaşandı. AKP’li İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın gerçekleştirdiği halka açık toplantıda, oturma düzeni harem-selamlık olarak ayarlandı. Kadınlar salonun bir yanında erkekler diğer yanında oturarak toplantıya katıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre konuyla ilgili CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, “Suudi Arabistan’ın bile çağdaşlaşma yoluna girdiği şu günlerde, yaşadığımız olay AKP’nin karanlığını bir kez daha ortaya çıkarıyor” dedi.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından başlatılan ve ikincisi yapılan, “Meclis Sohbetleri” programında kadın tiyatro sanatçıları sahneye çıkarılmamış, isminin yayımlanmasını istemeyen bir tiyatro sanatçısı ise bu talebin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan geldiğini söylemişti.

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Skandalın kamuoyunda duyulmasının ardından gerek sanat gerek siyaset çevreleri olaya büyük tepki göstermişti. Meclis’te yaşanan olayın ardından geçen cuma günü bir benzeri de İpsala’da gerçekleşti. İpsala’nın AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın 30 Mart Cuma günü İpsala Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirdiği halka açık toplantıda harem-selamlık uygulaması yapıldı. Kadınlar salonun bir yanında erkekler diğer yanında oturarak toplantıya katıldı.

Olaya ilişkin konuşan CHP’li Erdin Bircan, bu uygulamanın “kelimenin tam anlamıyla bir rezalet” olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirterek, Cumhuriyetin kenti İpsala’da harem-selamlık oturma düzenini “hadsizlik ve densizlik” olarak niteledi. “Bu topraklardan Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyeti ve kazanımlarını silmeye hiçbir densizin gücü yetmez” diyen Bican, “İpsalalı hemşerilerimin kalbi Mustafa Kemal Atatürk diye atar. Benim hemşerilerim çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyetimiz ve kazanımları için canlarını bile verirler” ifadelerini kullandı.

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haremselamBelediye toplantıErdin Bircanİsmail KahramanMehmet Kerman

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