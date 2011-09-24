Belediye toplantısıda 'Kürdistan' gerginliği

T24 - 300 civarında belediye başkanının yer aldığı Tarihi Kentler Birliği toplantısında söz alan Nusaybin Belediye Başkanı BDP'li Ayşe Gökkan, "Bu tür toplantıların Kürdistan'da daha sık yapılması gerekir" deyince salonda yuhalandı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, 353 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin ’2011 Yılı 2’nci Meclis Toplantısı’ Şanlıurfa’da başladı. Dün geceden itibaren kente gelen 300 civarında belediye başkanı bu sabah, Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen birlik toplantısına katıldı.





Salonda soğuk hava esti



Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Tarihi Kentler Birliği dönem Başkanı Asım Güzelbey’in açılış konuşmalarının ardından salonda bulunan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan söz istedi.

Oturduğu yerden ayağa kalkan Ayşe Gökkan, meslektaşlarının çoğunlukta olduğu salonu Kürtçe ’Hoş geldiniz’ diyerek selamladı. Daha sonra konuşmasını Türkçe sürdüren Gökkan, "Bu coğrafya Kürt, Arap, Zaza gibi çok dili barındırıyor. Yine birçok dine mensup insanlar bu topraklarda yaşıyor. Müslüman, Hıristiyan, Yezidi, Süryani, Alevi, Sünni; herkes bu topraklarda bir arada yaşıyor. Dolaysıyla artık böyle toplantıların Kürdistan’da daha sık yapılmasını istiyorum" dedi.

Bir anda salonda buz gibi hava esmesine yol açan Gökkan, meslektaşları tarafından yuhalanmaya başladı. Oluşan tepki üzerine BDP’li Gökkan salonu terk ederek Mardin’e döndü.





Fakıbaba'dan tepki

Gökkan’ın salondan ayrılmasının ardından kürsüye çıkan ev sahibi Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, toplantının BDP’li başkan tarafından sabote edilmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Burada şunu gördüm ve üzüldüm. Bir kişi buraya çıkarak bu güzel toplantımızı sabote etti. Biz güçlüyüz. Burada güçlü insanlar var, kendine güvenen bu insanlar hiçbir zaman bir kişinin sözüyle moralini bozmazlar. Burada ben Türk, Kürt ve Arapları temsil eden ve onlar tarafından seçilmiş bir insanım. Şanlıurfa’da Tarihi Kentler Birliği’nin yapıldığı bir şehirde Kürtlerle, Araplarla ilgili bir problem varsa onu benim söylemem lazımdır.

Bir başkasının değil. Bugün burada yapılan bu konuşma bizim moralimizi bozmasın. Bana göre Türkiye’nin sorunu buradadır. Biz kuvvetli olarak ’Biz varız’ diyeceğiz. Ben hem Türk, hem Kürt, hem de Arapları temsil ediyorum. Burada konuşma hakkı varsa, Kürtlerin bir problemi varsa başkanınız olarak ben varım.

Yapmacık gündemlerle Türkiye’yi, Şanlıurfa’yı veya Güneydoğu’yu rahatsız etmek geçmişte de vardı, gelecekte de olacaktır. Bunlar niye bizim bu kadar güzel toplantımızı bozsunlar. Niye moralimizi bozsun, çok rahat ve sakin olacağız. Bizi dinlemiş olsaydı hanımefendi; ben buradaki kültürleri anlatacaktım. Burada amaç bu beraberliği bozmaktır. Bu oyuna bizim gelmememiz lazım.

O kendi amacına ulaştı. Bizim canımız burada, burayı bölmek isteyen önce hepimizi burada öldürmesi lazım. Onun için bunlara hiç pabuç bırakmayacağız. Biz burada bir ayrım yapmadık. Bu Tarihi Kentler Birliği oyunu bozma yeridir. Bu ülkenin bölünmezliği bizim en önemli özelliğimizdir. Bir kişi bütün insanların huzurunu bozmaya yetiyor. Böyle bir demokrasi anlayışı olmaz."

Bir süre ara verilen toplantıda yaşanan gerginlik üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği dönem başkanı Asım Güzelbey ise, "Bence çok üzerinde durulması gereken bir şey değil. Keşke arkadaşımız toplantının sonuna kadar kalsaydı. Bu kültürel mirasa, bu ülkenin nasıl sahip çıktığını görseydi. Şov yaparak belki birilerine prim sağlar, ama şehrine hizmet etme açısında kafamda soru işaretleri var. Bugün artık dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Keşke arkadaşımız şehrinin sorunun gündeme getirseydi, bu platformu şov amaçlı kullanmasaydı. Ama seçilmiş bir arkadaştır, yaptığı iş kendisini bağlar. Ama yapılan işin bu ortama uygun olmadığı inancındayım" dedi.

Tarihi Kentler Birliği toplantısı kısa aranın ardından 10 maddenin görüşülmesiyle devam etti.









