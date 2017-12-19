Belediye tahsildarı, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla açığa alındı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde belediyede tahsildar olarak çalışan Y.Ş., zimmetine para geçirdiği iddiasıyla açığa alındı. Belediye, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, \"İdari soruşturma ve adli kovuşturma süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuna açıklanacaktır\" ifadelerini kullandı.

Osmancık Belediyesi Gelir Şefliği\'nde görev yapan Y.Ş. isimli personelin zimmetine para geçirdiği iddia edildi. Belediye resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Belediyemizde tahsildar olarak görev yapan personel hakkında yürütülen idari ve adli soruşturmaya ilişkin şeffaflık ilkesi gereği ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla kamuoyu açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur. Gelir Şefliğinde tahsildar olarak görev yapan ilgili personel hakkında kurum dışı ticari ilişkileri olduğu, borçlu olduğu kişilerce icra takibi başlatıldığı yönünde belediyemize gelen şikâyetler nedeniyle idari soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma neticesinde \'evrakta oynama yaparak zimmete para geçirdiği\' yönünde de şüphe oluştuğundan başkanlık makamının onayı ile ikinci bir idari soruşturma için muhakkik görevlendirilmiş ve personel açığa alınmıştır. Ayrıca 07.12.2017 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, adli makamlarca da kovuşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma ve adli kovuşturma süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuna açıklanacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur.\"



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