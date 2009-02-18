Belediye sporu bırakacak

Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun tasarısı, belediyelerin, başta futbol olmak üzere, profesyonel branşlara para aktarmalarını ortadan kaldıracak. Liglerde belediye desteği alan 24 kulüp yeni kaynaklar arayacak



Milliyet gazetesinin haberine göre; TBMM’ye sevk edilme aşamasına gelen “Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun” tasarısı, belediyelerin, kulüplerin profesyonel branşlara kaynak aktarmasını ortadan kaldırıyor.



Taslakta kulüplere yapılacak yardımların ele alındığı 16. madde belediyelerin başta futbol olmak üzere profesyonel branşlara para aktarmasının önüne geçiyor. Spor teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları ile özerk federasyonların, kulüplere her türlü yardımda bulunabileceği belirtilirken, tasarının ilgili maddesinin 4. bendinde “Belediyeler ile belediyelere bağlı iktisadi işletmeler, spor kulüplerinin profesyonel branşlarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramazlar ve yardımda bulunamazlar” ibaresi yer alıyor. Bir sezon içinde 5 kez sahası kapatılan, herhangi bir resmi müsabakadan ihraç edilen veya ligden çekilen kulüpler ise yardım haklarını kaybediyor.



24 takım var



Kulüpler Kanunu’nun resmileşmesinin ardından futbol liglerinde belediye desteği ile faaliyet gösteren 24 kulübü gelecek korkusu saracak.



Süper Lig’de onursal başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı Ankaraspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bank Asya’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güngören Belediye, 2 ve 3. Lig’de de 10’ar kulüp kendisine yeni kaynaklar aramak zorunda kalacak.



Şirket kurabilecekler



Yeni yasayla tüzel kişiliğe kavuşacak olan kulüpler, spor teşkilatı ile bağlı bulundukları federasyonlar tarafından denetlenecek. Şirket kurma hakkına kavuşacak kulüpler üye aidatları, sponsorluk, reklam, kira, yayın gelirleri, sporcu transferlerinden alınan ücretler, müsabaka hasılatları, yardımlar, spor-toto, iddaa ve benzeri spor oyunları paylarından kaynak yaratabilecek.



Kamu yararına çalışan kulüp niteliğini alabilmek için ise en az üçü olimpik veya paralimpik olmak üzere beş ayrı branşta 1 yıl faaliyette bulunması ve yeterli tesise sahip olması gerekecek.



Yasa kulüp gelirlerine konulan temliklere sınırlama gelirken, başkan ve yöneticilere de sorumluluk yüklendi.



Tasarı’nın gelirler ve giderler başlığını taşıyan 15. maddesinde “Kulüpler, yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olmak üzere yıllık bütçenin yüzde 2’sini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur” ibaresi yer aldı.



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun imzasına sunulan ve önümüzdeki hafta TBMM’ye sevk edilmesi beklenen yasanın yürürlüğe girmesinin ardından kulüplerin en geç 1 yıl içinde kanun hükümlerini yerine getirmesi gerekecek. Süreç sonunda uygun olmadığı tespit edilenlere 6 ay ek süre tanınacak. Yine taahhütleri yerine getiremeyenler ise kulüp niteliğini kaybedecek.



Belediye kulüpleri



Süper Lig:

Ankaraspor (Büyükşehir Belediyesi’nden destekli),

İstanbul Büyükşehir Belediyesi



Bank Asya:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Güngören Belediye



İkinci Lig:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİ,

Körfez Belediyesi,

Belediye Vanspor,

Bugsaş,

Marmaris Belediyesi,

Akhisar Belediyesi,

Denizli Belediyesi,

Çankırı Belediyesi,

Malatya Belediyesi,

Şanlıurfa Belediyesi



Üçüncü Lig:

Bafra Belediyesi,

Tavşanlı Belediyesi,

Tepecik Belediyesi,

Nazilli Belediyesi,

Menemen Belediyesi, Keçiören Belediyesi,

Belediye Bingölspor,

Kilis Belediyesi,

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi,

Batman Belediyesi

