Belediye: Sözü geçen yer 32 yıllık mescit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugünkü bir gazetede yer alan "Taksim'e cami geliyor" haberinde sözü geçen yerin, Taksim Su Maksemi'nin arkasında 32 yıldan beri bulunan mescit olduğunu bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, çevresi gazete bayii, bankamatikler ve trafo tarafından kapatılmış ve metruk durumda bulunan Taksim Su Maksemi'ni restore edip "Cumhuriyet Sanat Galerisi" olarak hizmete açtığı belirtilerek, restorasyon tamamlandığında, maksemin arkasında derme çatma minaresiyle yıllardan beri bulunan mescidin de görünür duruma geldiği kaydedildi.



İstiklal Caddesi ile alanın birleştiği köşede binaların arkasında bulunan mescidin 2 katlı, galvanizli saçtan yapılmış ve estetikten uzak minaresiyle alandan görülebildiği, mescidin Beyoğlu Güzelleştirme Derneği tarafından mimari olarak iyileştirilmesinin de gündeme geldiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Mescidin inşa edildiği tarihte söz konusu alan, 1977 onaylı 1/1000'lik planda 'cami, çarşı ve otopark' olarak yer almıştır. Yine 1977 yılında Anıtlar Kurulu'nun (Gayrimenkul Eserler ve Anıtlar Görsel Yüksek Kurulu), bu alanda makseme zarar vermemek ve civarındaki mezbeleliği kaldırmak şartıyla, makseme mesafe kaydı aranmaksızın yeni bir cami yapılmasında eski eser açısından sakınca bulunmadığı kararı mevcuttur.



Gerek kültür varlığı, gerekse planlama kriterleri açısından 2863 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan Beyoğlu 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Anıtlar Kurulu tarafından 7 Ocak 2009 tarih ve 2302 sayılı kararla onaylanmıştır. Plan, 15 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde kabul edilmiştir."



Açıklamada, sonuç olarak sözü geçen yerin, halihazırda mevcut bulunan ve 32 yıl önce de plandaki fonksiyona uygun biçimde yapılmış mescit olduğu belirtilerek, "1977 tarihli özel nitelikteki Anıtlar Kurulu kararıyla ile 2009 tarihli plan kurul onayı mevcuttur. Yeni bir dini tesis alanı kararı mevzubahis değildir. Kamuoyunca bilinen Taksim Camii ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Araştırıldığında, mescit ile yeri Gezi Parkı olarak anılan Taksim Camisi'nin farklı konular olduğu görülecektir" denildi.

