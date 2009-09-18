Belediye sitesinde porno reklamı yaptı

Batı Almanya'daki Gelsenkirchen şehrinin resmi web sitesinde porno tanıtımı yapıldı. Belediye sınırları içindekilere sunulan hizmetler kısmında yer alan porno reklamının yanlışlıkla oraya konduğu açıklandı.

Sayfaya girenlerin şaşkınlıkla karşıladığı olay gelen tepkiler üzerine fark edildi. Resmi sözcü yaptığı açıklamada "Bu tamamen bir yanlışlık, şehir yönetimimizin kesinlikle pornografiyi tarafımızdan verilen bir servismiş gibi tanıtmak, reklamını yapmak gibi bir amacı olamaz" dedi.

Vergi sayfaları yenilenirken seks ticareti ve genelevlerden alınan verigler konusunda bilgilerin güncellenmesi esnasında bu hatanın yapıldığı düşünülüyor.