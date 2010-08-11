Belediye romanları dinlemedi, 'Çiçek Durağı'nı yerleştirdi



MEHMET DEMİRKAYA - T24

Çiçek işinde çiçek gibi iş

Kaptanoğlu’nun damadı Kaptanoğlu’nun damadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çiçekçi romanların karşı çıkmasına rağmen kentin merkezi yerlerine “Çiçek Durağı” büfelerini yerleştirmeyi sürdürüyor. Mzdmedya, büfelerde yer alacak elektronik reklamlar için rezervasyon duyurusunu yapmaya başladı.Çoğunlukla romanların elinde olan çiçekçilik işine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ciddi bir şekilde el attı.Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Sarayı’na gelen bir grup roman çiçekçilik mesleklerinin ellerinden alınmamasını istemişti.Tepkiyi geçiştirmeye yönelik açıklamalara karşın aradan geçen zaman içinde İBB, İstanbul’un merkezi yerlerine söz konusu çiçek büfelerini yerleştirmeye devam ediyor. Bakırköy Meydanı’na ve Haseki Hastanesi’nin karşısına yerleştirilen boş büfeler, önünden gelip geçenlerin dikkatini çekiyor. Olaydan bihaber olan yurttaşlar “Çiçek Durağı” ifadesini, genellikle “Çiçek Taksi” gibi bir şey zannediyor.“Çiçek Durağı” büfeleri henüz faaliyete geçmemiş olsa da, büfelerin üzerinde bulunan duyuru işin başka boyutlarının da bulunduğunu gösteriyor.Mzdmedya’nın büfelere astığı “Reklam Rezarvasyon” duyurusu ile kampanyayı başlatmış durumda. Mzdmedya’nın kendi internet sitesine girildiğinde, buralara alınacak olan elektronik reklamlarla ilgili animasyon reklam örnekleri görülmekte. Konuyla ilgili olarak aradığımız Mzdmedya firması yetkilileri, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, konunun sorumlusunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Kültür A.Ş. olduğunu söyledi.Çiçek büfelerinin, buralara reklam alacak olan firma tarafından mı yoksa Kültür A.Ş. tarafından mı yaptırıldığına ilişkin sorumuz ise haberi hazırladığımız ana kadar yanıtlanmamıştı. Bazı İETT otobüs durakları, bu duraklara reklam alan firma tarafından yaptırılmıştı.“Reklam Rezarvasyon” ilanında bulunan telefon numarası Mzd Reklam firmasına ait. Mzd Reklam firmasının 30 bin TL’lik sermayesinin, 28 bin 500 TL’lik bölümü Muzaffer Dikici üzerine kayıtlı. Muzaffer Dikici, Mzd Reklam firmasının yanı sıra Tusdo Danışmanlık firmasının da müdürü.Eski AKP milletvekili armatör Cengiz Kaptanoğlu’nun kızı Şadan Kaptanoğlu Dikici ile evli olan Muzaffer Dikici, ofisine not bırakmamıza karşın kendisiyle görüşme olanağı bulamadık.