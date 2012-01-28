Belediye protestosunda kendini yaktı

T24 -

Bir anda alev topuna döndü

TOMA söndürdü

Adana'da kapalı semt pazarı kurmak isteyen belediyeyi protesto etmek isteyen pazarcı esnafı 30 yaşındaki Mehmet Oğuz, benzinle kendini yaktı. Oğuz'u söndürmek isteyen biri polis 2 kişi de hafif yaralandı.Merkez Çukurova İlçesi Belediyesi, Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde bulunan semt pazarını kapalı hale getirmek için çalışma başlattı.Tezgah yerlerini kaybetme korkusuna kapılan pazarcılar, yürütmeyi durdurma kararı almak için mahkemeye başvururken, çalışmaları engellemek için de eylem başlattı.İş makinelerini bölgeye sokmak istemeyen esnaf, bugün sabah saatlerinde tezgah ve kamyonetleriyle Barış Manço Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Eyleme müdahale etmek için bölgeye Çevik Kuvvet Şubesi'ne bağlı polisler sevk edildi.Tezgah yerlerinin ellerinden alınacağını ileri süren pazarcılardan 4 çocuk babası Mehmet Oğuz, kamyonetinin kasasında getirdiği benzini üzerine döküp ateşe verdi. Bir anda alev topu haline gelen Mehmet Oğuz'a, esnaf arkadaşları ve polis müdahale etti.Üzerlerinden çıkarttıkları montlar ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden 32 yaşındaki Faruk Doğan ile ismi açıklanmayan Çevik Kuvvet polisi hafif yaralandı.Çırpınarak yerde yuvarlanan Mehmet Oğuz'u polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) su sıkarak söndürdü. Ambulansla, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Oğuz ile Faruk Doğan tedavi altına alındı. Kendini yakan Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Eylemin ardından pazarcılarla görüşen polis yolu trafiğe açtı, iş makineleri çalışmaya başladı.