Belediye otobüsüne molotoflu saldırı

İstanbulda yüzleri maskeli bir grup Gazi Mahallesi İsmatpaşa Caddesi'nde Taksim-Cebeci seferini yapan yolcu otobüsüne molotof kokteyli saldırı düzenledi.
Yüzleri maskeli yaklaşık yüz kişilik grup Ercan Abasız yönetemindeki 34 FE 469 plakalı Taksim-Cebeci seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı özel halk otobüsüne molotof kokteylleri attı.
İçinde yolcuların bulunduğu otobüsün sürücüsü kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Otobüs alev alev yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak eylemcileri yakalamak için çalışma başlattı.