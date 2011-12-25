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Belediye otobüsüne molotoflu saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup tarafından belediye otobüsüne molotofkokteylli ve taşlı saldırıda bulunuldu.

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup tarafından belediye otobüsüne molotofkokteylli ve taşlı saldırıda bulunuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

Belediye otobüsüne molotof

Yafes Kızıl yönetimindeki Tarsus Belediyesine ait 33 NCC 06 plakalı toplu taşıma otobüsüne, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir grup tarafından molotofkokteyli ile taş atıldı.

Saldırganların yol kenarında buldukları bir televizyonu da atarak kaçtıkları otobüste çıkan yangın çevredekilerce söndürüldü.

Camları kırılan araçta hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, çevrede yaptığı araştırma sonucunda saldırgan grubun içinde bulunduğu şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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