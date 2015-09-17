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Belediye otobüsüne molotof kokteylli saldırı

Otobüsün önüne bırakılan kutudan gazete parçaları çıktı

17 Eylül 2015 02:02

Beyoğlu'nda, yüzleri maskeli 3 kişi, belediye otobüsünü durdurarak aracın içine molotof kokteyli attı. Saldırganların otobüsün önüne bıraktıktan sonra kaçtıkları kutu fünye ile patlatıldı, içinden gazete parçaları çıktı. 

DHA'da yer alan habere göre, olay saat 21.00 sıralarında, Piyalepaşa Caddesi, İstaç otobüs durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi yönünden gelen yüzleri maskeli 3 kişi, Şişli-Yenikapı seferini yapan belediye otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuları indiren zanlılar, aracın içine molotof kokteyli attı. Camları da kıran saldırganlar, belediye otobüsünün önüne bir kutu bıraktıktan sonra kaçtı. 

Belediye otobüsünün şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan incelemede, otobüsün yakınlarında boş kovan da bulunurken, şoför silah sesi duymadığını söyledi. 

Piyalepaşa Caddesi Kasımpaşa yönünde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheli kutu bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Kutudan gazete parçaları çıktı. Trafik yeniden normale döndü.  

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