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Belediye otobüsüne molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı

24 Ocak 2018 03:49

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de Büyükşehir Belediyesi\'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Saldırıda, otobüste bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi\'ne ait içinde yolcu bulunan 33 DFP 63 plakalı otobüse kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi. Saldırıda hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

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