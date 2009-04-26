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Belediye otobüsüne molotof kokteyli

Mersin'de kimliği belirlenemeyen bazı kişiler, belediye otobüsüne molotofkokteyli ve taşla saldırıda bulundu.

26 Nisan 2009 03:00

Mersin'de kimliği belirlenemeyen bazı kişiler, belediye otobüsüne molotofkokteyli ve taşla saldırıda bulundu.

Alınan bilgiye göre, gece, Çağdaşkent-Afetevler seferini yapan 33 ALD 06 resmi plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse, geçen günlerde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun düzenlendiği Batıkent Mahallesi'nde bazı kişiler molotofkokteyli ve taşla saldırdı.

Otobüsün camlarının kırıldığı saldırıda, saldırganların ara sokaklara kaçarak kaybolduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

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