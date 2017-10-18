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Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'nın Efeler İlçesi'nde, durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı

18 Ekim 2017 19:07

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'nın Efeler İlçesi\'nde, durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aydın-İzmir karayolu Yeni Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın\'dan İzmir yönüne giden Abdullah Candemir yönetimindeki 09 FJ 038 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp durakta yolcu bekleyen 09 DJ 626 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Abdullah Candemir ile yanındaki Ferhat Çaylak ve Fahri Candemir yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılardan Abdullah Candemir ve Ferhat Çaylak, Aydın Devlet Hastanesi\'ne, Fahri Candemir ise Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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