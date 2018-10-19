T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Gürcan Yüksekdağ hayatını kaybetti

19 Ekim 2018 23:33

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Gürcan Yüksekdağ hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006 Sokak üzerinde meydana geldi. Çiğli\'den Karşıyaka yönüne giden İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 777 hat numaralı, S.A. yönetimindeki ESHOT otobüsüne, aynı yönde ilerleyen Gürcan Yüksekdağ yönetimindeki 35 TYR 70 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü direksiyonda sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Yüksekdağ\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksekdağ\'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan belediye otobüsünün şoförü S.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAGürcan Yüksekdağ hayatınıKazaöğleAtatürk Organize Sanayi BölgesiSokakKarşıyakaBüyükşehir BelediyesiGürcan YüksekdağTYRKazadaKazayıYüksekdağAdli Tıp KurumuKazadanKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24