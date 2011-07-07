-BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞAHA KALKTI ÇORUM (A.A) - 07.07.2011 - Çorum'da, el freni çekilmeden park edildikten sonra kaymaya başlayan belediye otobüsü, yolun altında kalan okul bahçesinin duvarında asılı kaldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çorum Belediyesine ait 19 TN 933 plakalı şehir içi yolcu otobüsünün şoförü Ş.B, otobüsü, Mimarsinan Mahallesi 7. Sokak'taki 13 numaralı apartmanın önüne park etti. El freni çekilmeyen otobüs, bir süre sonra geri geri giderek apartmanın ilerisinde zeminden aşağıda kalan Türkiyem İlköğretim Okulu'nun bahçe duvarında asılı kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs etrafında güvenlik önlemi aldı. Havada asılı duran otobüs, çekici tarafından bir saate yakın çalışmanın ardından kaldırıldı. Otobüste maddi hasar oluştu.