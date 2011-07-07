T24 LogoT24 Logo
Gündem

BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞAHA KALKTI ÇORUM (A.A)

07 Temmuz 2011 13:41

-BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞAHA KALKTI ÇORUM (A.A) - 07.07.2011 - Çorum'da, el freni çekilmeden park edildikten sonra kaymaya başlayan belediye otobüsü, yolun altında kalan okul bahçesinin duvarında asılı kaldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çorum Belediyesine ait 19 TN 933 plakalı şehir içi yolcu otobüsünün şoförü Ş.B, otobüsü, Mimarsinan Mahallesi 7. Sokak'taki 13 numaralı apartmanın önüne park etti. El freni çekilmeyen otobüs, bir süre sonra geri geri giderek apartmanın ilerisinde zeminden aşağıda kalan Türkiyem İlköğretim Okulu'nun bahçe duvarında asılı kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs etrafında güvenlik önlemi aldı. Havada asılı duran otobüs, çekici tarafından bir saate yakın çalışmanın ardından kaldırıldı. Otobüste maddi hasar oluştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24