Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul Kağıthane'de belediye otobüsü ile bir kamyonet çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

NTV'nin haberine göre, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Sütlüce semtinde Recep Çakıroğlu yönetimindeki kamyonet ile Seyrantepe-Topkapı istikametinde sefer yapan Burhan Yücel’in kullandığı belediye otobüsü, İmrahor Caddesi’nde çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3'ü ağır olmak üzere belediye otobüsünde bulunana 10 yolcu yaralandı.Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü de bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kamyonet şoförü Çakıroğlu'nun polise verdiği ilk ifadesinde aracının freninin tutmadığını söylediği belirtildi.Belediye otobüsü ve kamyonetin kaldırılmasının ardından kapan yol yeniden trafiğe açıldı.